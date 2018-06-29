Ödeme sorunu yok – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ödeme sorunu yok

    Ödeme sorunu yok

    Başkan yardımcısı , futbolculara yönelik ödemelerde sorun yaşamadıklarını söyledi...

    Doğan, futbolcuların geçmişten gelen birikmiş borçlarının büyük bir bölümünün ödendiğini, herhangi bir aksama yaşamadıklarını vurgulayarak, "Futbolcularımızın geçen sezondan kalan alacaklarının büyük bir kısmını ve ihtar çekenlerin paralarını ödedik. Bazı futbolcularımızın bir kısım alacakları için de planlamayı hazırladık ve bu evraklar oyuncularımıza verilecek" dedi.
    1. 29.6.2018
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