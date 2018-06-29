2 milyon euro’luk bütçe – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    2 milyon ’luk

    2 milyon <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">euro</a>’luk <a href="/index/butce?id=572f8441-97e6-4c2a-a4a0-9f32a7cd6982" class="" rel="tag">bütçe</a>
    Yönetim, takıma katılacak yeni isimler için bütçeyi belirledi. 2 ya da 3 takviye yapmayı düşünen bordo-mavililer, bu transferlere 2 milyon euro civarında bir rakam ayırmayı planlıyor. ekibinin bu noktada maliyeti düşük ve bonservisi elinde olan isimlere yöneldiği belirtiliyor.
    1. 29.6.2018
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