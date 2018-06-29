İç sahadaki maçlar 20 TL – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İç sahadaki maçlar 20

    İç sahadaki maçlar 20 <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>
    Yeni sezonda Medical Park'ta oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatları belli oldu. Fiyatlar şöyle: Platinum 1: 270 , Platinum 2: 240 TL, Gold: 150 , Silver: 120 , Batı 1: 55 lira, Batı 2: 45 TL, Doğu 1: 40 TL, Doğu 2: 35 TL Doğu 3: 30 TL, Kale Arkaları: 20 TL.
    1. 29.6.2018
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