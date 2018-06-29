Mecburi değişiklik – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Mecburi değişiklik

    Mecburi değişiklik
    Genel Sekreter , 1 Temmuz'da gerçekleştirecekleri tüzük tadilatının çok önemli olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Tüzük değişikliği bir keyfiyet değil gereklilikti. Çünkü devletin ilgili organları tarafından değişikliğin yapılması yönünde defalarca uyarıldık" dedi.

    Harcamaya fren sistemi
    , tüzük değişikliği için 1 Temmuz 2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirecek. 90 maddede değişikliğe gidilirken, tüzükte yönetimin genel kurul kararı olmadan harcama yetkilerinin iyice kısıldığı gözüküyor.
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