Kana ve Mbemba atağı!
Da Silva transferinde geri adım atan Fırtına rotayı Kayserispor’dan Kana Biyik ve Newcastle United forması giyen Channel Mbemba’ya çevirdi.
883 DAKİKA OYNADI
Bıyık için en büyük sıkıntı Al Shabab'a giden eski hocası Sumudica'nın da bu oyuncu ile ilgilenmesi. Bu arada bordo-mavililer sürpriz bir isimle daha temasa geçti. Trabzonspor, bonservisi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezon sadece 11 maçta 883 dakika forma giyen 24 yaşındaki Demokratik Kongolu Channel Mbemba'yı gündemine aldı. Gelecek vadeden oyuncuyu kiralamak isteyen bordo-mavili kulübün satın alma opsiyonu için de İngiliz ekibine teklif yaptığı belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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