Kana ve Mbemba atağı! – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Kana ve Mbemba atağı!

    Kana ve Mbemba atağı!

    Da Silva transferinde geri adım atan Fırtına rotayı ’dan ve forması giyen ’ya çevirdi.

    çalışmalarına tam gaz devam ettiriyor. Da Silva'daki belirsizliğin devam etmesi nedeniyle alternatif isimlere yönelen ekibi, Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren stoper Kana Biyik'i kadrosuna katmayı çok istiyor. Sarı-kırmızılılar ile görüşmeye devam eden yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun menajerinden de gelmeye hazır olduğu yönünde bilgi aldı. Karadeniz ekibi, 1 yıl sözleşmesi daha bulunan tecrübeli oyuncunun transferini takas yolu ile bitirme peşinde.

    883 DAKİKA OYNADI
    Bıyık için en büyük sıkıntı Al Shabab'a giden eski hocası Sumudica'nın da bu oyuncu ile ilgilenmesi. Bu arada bordo-mavililer sürpriz bir isimle daha temasa geçti. Trabzonspor, bonservisi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezon sadece 11 maçta 883 dakika forma giyen 24 yaşındaki Demokratik Kongolu Channel Mbemba'yı gündemine aldı. Gelecek vadeden oyuncuyu kiralamak isteyen bordo-mavili kulübün satın alma opsiyonu için de İngiliz ekibine teklif yaptığı belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 23.6.2018
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