Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien Da Silva'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi
Sağıroğlu yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin Trabzon'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.
Fransız futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi.
Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.
- 23.6.2018 12:23
- Güncelleme: 24.6.2018 01:52
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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