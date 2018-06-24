Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Trabzonspor'da Da transferi gerçekleşmedi

    Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi

    Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce 'a getirdikleri futbolcu Damien Da 'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi

    Sağıroğlu yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin 'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.

    futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve gerçekleşmedi." dedi.

    Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.

    1. 23.6.2018 12:23
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:52
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