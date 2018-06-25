Jose Sosa'ya sürpriz talip
Trabzonspor'da ayrılması gündemde olan Jose Sosa'ya Medipol Başakşehir kulübü talip oldu
Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.
- 25.6.2018 07:43
-
Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
-
Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
-
İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 7
Yorum
Aslan GÜLE GÜLE!
Jose Sosa'ya sürpriz talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.