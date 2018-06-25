Jose Sosa İstanbul yolcusu
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ya sürpriz talip

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    'da ayrılması gündemde olan 'ya Medipol kulübü talip oldu

    'dan yüksek yıllık kazancı nedeniyle ayrılması beklenen 'ya talip olan , Arjantinli orta sahadan haber bekliyor. Sosa'nın olumlu yanıt vermesi halinde kulübü ile masaya oturacak.

    Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı
    çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.
    1. 25.6.2018 07:43
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