Erdoğan ve Albayrak’a tebrik
‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Berat Albayrak ile Süleyman Soylu’yu kutlarız’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.6 oy oranı ile seçimi mutlak zaferle noktaladı.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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