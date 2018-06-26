Erdoğan ve Albayrak’a tebrik – Fotomaç – 26 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Erdoğan ve Albayrak’a tebrik

    Erdoğan ve Albayrak’a tebrik

    Erdoğan, Bakanlar ile ’yu kutlarız’

    , seçimlerden mutlak zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan ve Trabzonlu Bakanlar Berat Albayrak ile Süleyman Soylu'yu tebrik etti. Açıklamada, "Sayın 'ı tebrik eder Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. 'dan milletvekilliğine seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'yu kutlar, üstün başarılar dileriz" denildi.



    , yüzde 52.6 oy oranı ile seçimi mutlak zaferle noktaladı.
    1. 26.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan ve Albayrak’a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN