Trabzonspor'un tazminat korkusu – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    'un tazminat korkusu

    Trabzonspor'un tazminat korkusu

    Scout ekibi ve teknik heyet tarafından oldukça beğenilen Brezilyalı kanat oyuncusu Da transferinde pürüz çıktı.

    Scout ekibi ve teknik heyet tarafından oldukça beğenilen Brezilyalı kanat oyuncusu Da transferinde pürüz çıktı. Geçtiğimiz sezon Japon 1. Ligi'nde Albirex Niigata'da 32 maçta forma giyen ve 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen Ronielson, kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun üzerine Japon ekibi, 'ya başvurarak, Ronielson ile anlaşacak kulübün kendilerine 1 milyon euro tazminat ödemesi gerektiği kararını çıkarttı. Bordo-mavili yönetim ise bu parayı ödemek istemediği için Ranielson transferini şimdilik askıya aldı.

    1. 21.6.2018
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