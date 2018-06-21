Trabzonspor'un tazminat korkusu
Scout ekibi ve teknik heyet tarafından oldukça beğenilen Brezilyalı kanat oyuncusu Ronielson Da Silva Barbosa transferinde pürüz çıktı.
Scout ekibi ve teknik heyet tarafından oldukça beğenilen Brezilyalı kanat oyuncusu Ronielson Da Silva Barbosa transferinde pürüz çıktı. Geçtiğimiz sezon Japon 1. Ligi'nde Albirex Niigata'da 32 maçta forma giyen ve 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen Ronielson, kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun üzerine Japon ekibi, FIFA'ya başvurarak, Ronielson ile anlaşacak kulübün kendilerine 1 milyon euro tazminat ödemesi gerektiği kararını çıkarttı. Bordo-mavili yönetim ise bu parayı ödemek istemediği için Ranielson transferini şimdilik askıya aldı.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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