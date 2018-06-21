Trabzonspor'un tazminat korkusu

Scout ekibi ve teknik heyet tarafından oldukça beğenilen Brezilyalı kanat oyuncusu Ronielson Da Silva Barbosa transferinde pürüz çıktı. Geçtiğimiz sezon Japon 1. Ligi'nde Albirex Niigata'da 32 maçta forma giyen ve 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen Ronielson, kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun üzerine Japon ekibi, FIFA'ya başvurarak, Ronielson ile anlaşacak kulübün kendilerine 1 milyon euro tazminat ödemesi gerektiği kararını çıkarttı. Bordo-mavili yönetim ise bu parayı ödemek istemediği için Ranielson transferini şimdilik askıya aldı.