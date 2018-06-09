Silva ile görüşüyoruz – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    ile görüşüyoruz

    <a href="/index/silva?id=442dbdf0-1a0b-4c69-9a96-23bb5dd2b0f2" class="" rel="tag">Silva</a> ile görüşüyoruz

    Genel koordinatör , “Yakın zamanda gerçekleştirebiliriz. ile ilgileniyoruz. aşaması var. Çok yakında netleşebilir” dedi

    Trabzonspor Genel Koordinatörü , yakın zamanda oyuncu takviyesi gerçekleştirebileceklerini söyledi. Sümer, çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yakın zamanda olabilir. Bir kısım netleşmeler bekliyoruz" dedi. Basında yer alan 'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da 'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu kaydeden Sümer, "Da ile ilgileniyoruz. aşaması var. İstediğimiz şartlar oluşursa bu transferi gerçekleştireceğiz. Olumlu gelişmeler yaşanıyor" ifadesini kullandı. Sümer, transferleri bu dönemde geçmiş araştırmalar doğrultusunda yaptıklarını dile getirerek, "Yeni bilgilerle ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çabalayacağız. Yararlılık değeri iyi, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız" diye konuştu.
    1. 9.6.2018
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