Hüseyin Çimşir Trabzonspor'da – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da

    <a href="/index/huseyin-cimsir?id=ac538a8c-cbfa-496d-a79b-565f915495fa" class="" rel="tag">Hüseyin Çimşir</a> <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da

    Kulübü, eski oyuncusu 'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

    'da 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı. 'un, geçmişte teknik direktör 'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.

    1. 21.5.2018 23:15
    2. Güncelleme: 21.5.2018 23:18
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