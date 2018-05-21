Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı. Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.
- 21.5.2018 23:15
- Güncelleme: 21.5.2018 23:18
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Abdullah Ercan Antalya’ya
Toplam 1
Yorum
RY ANTALYASPOR TAKIMI HOCA DENEME YERİMİ NE BAŞARISI VAR YÖNETİM ANTALYASPORU BİR ALT LİĞE ELLERİYLE GÖNDERİYOR YAZIK VEFAKAR TARAFTARA
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
fb bırak artık..
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
sinyor yazik olur aykut hoca giderse ! benim icin avrupa tarzi futbol oynuyor. ama millet istemiyor onun icin tr gelismiyor ayni tas ayni hamam
Hüseyin Çimşir Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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