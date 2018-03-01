Çubukçu: Derbiyi alacağız – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : Derbiyi alacağız

    Çubukçu: Derbiyi alacağız
    Asbaşkan Ahmet , ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ama kazanacaklarını belirtti. Çubukçu, "Ligin ilk yarısında sahamızda lider 'ı mağlup ederek kötü gidişatımızı sonlandırıp iyi bir seri yakalamıştık. Beşiktaş derbisini kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çubukçu: Derbiyi alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN