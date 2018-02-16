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HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    heyet: 8 Yöneticiler: 8

    Teknik heyet: 8 Yöneticiler: 8
    Bordo-mavili yöneticiler ve basın mensuplarından oluşan karma dünkü antrenmandan sonra heyet ile maç yaptı. 'ın da forma giydiği müsabaka 8-8 beraberlikle sonuçlandı
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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    Teknik heyet: 8 Yöneticiler: 8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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