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    13 Şubat 2018, Salı
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    Başakşehir maçı 25 tl

    Başakşehir maçı 25 tl
    Trabzonspor'un pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL , Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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