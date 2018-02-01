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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Dost arama gemisine ziyaret

    Dost arama gemisine ziyaret
    Bordo-mavili oyuncular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, ve Kamil , Samsun'dan 'a gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi'ni ziyaret etti. Gemi Komutanı SG. Bnb. Özgür Koçan tarafından gemi hakkında brifing alan oyuncular ziyaretin ardından Koçan'a imzalı forma hediye ettiler.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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