CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    tam bir savaşçı

    <a href="/index/okay?id=93149669-6d23-41ba-a15b-664560fc45f6" class="" rel="tag">Okay</a> tam bir savaşçı
    BORDO-mavili takımın 23 yaşındaki ön liberosu Yokuşlu, bu sezon istatistikleri ile parmak ısırtıyor. bu sezon 'de en fazla ikili mücadele (174) ve hava topu (91) kazanan futbolcu konumunda. Genç oyuncu her geçen gün daha iyi olacağını belirtti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tam bir savaşçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN