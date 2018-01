BORDO-mavili takımın 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu, bu sezon istatistikleri ile parmak ısırtıyor. Okay bu sezon Süper Lig 'de en fazla ikili mücadele (174) ve hava topu (91) kazanan futbolcu konumunda. Genç oyuncu her geçen gün daha iyi olacağını belirtti.