Mekan oynatıyor

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park’ta bu sezon daha başarılı sonuçlar almaya başladı, taraftar tribüne koştu

Fırtına, Medical Park Stadı'nda bu sezon daha başarılı sonuçlar elde ederek taraftar sayısını artırdı. Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17'de ligin 19. haftasında Gaziantep ile oynadı. 4-0 kazanan bordo-mavililer, geçen sezon 9 maçta 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu periyotta 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Trabzonspor, bu sezon ise Medical Park'ta oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 19 gol atıp; 17 tane yedi.



ORTALAMA 29 BİN

Bu sezonki başarılı sonuçlarla beraber taraftar desteği de arttı. Bordo-mavili taraftarlar, F.Bahçe'den önce Beşiktaş derbisini 35 bin 513 seyirci rakamını yakalamıştı. Bu rekor 40 bin 477 rakamıyla F.Bahçe maçında kırıldı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ortalama 17 bin 252 seyirciyle maçlarını oynarken, bu sezon ise 28 bin 979 ortalayı yakaladı.



Maden buldu

Bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan Medical Park Stadı, F.Bahçe derbisinde bir rekoru yaşadı. Taraftarlar kombineler haricinde satışa sunulan biletleri birkaç saatte bitirmişti. 40 bin biletli seyircinin takip ettiği maçta kulübün kasasına 4 milyon TL'nin üzerinde bir hasılat girdi. Son bir haftada yaşanan hareketlenme ile forma satışları da arttı ve kasaya önemli para girdi.