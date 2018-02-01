Mekan oynatıyor
Trabzonspor, yeni stadı Medical Park’ta bu sezon daha başarılı sonuçlar almaya başladı, taraftar tribüne koştu
ORTALAMA 29 BİN
Bu sezonki başarılı sonuçlarla beraber taraftar desteği de arttı. Bordo-mavili taraftarlar, F.Bahçe'den önce Beşiktaş derbisini 35 bin 513 seyirci rakamını yakalamıştı. Bu rekor 40 bin 477 rakamıyla F.Bahçe maçında kırıldı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ortalama 17 bin 252 seyirciyle maçlarını oynarken, bu sezon ise 28 bin 979 ortalayı yakaladı.
Maden buldu
Bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan Medical Park Stadı, F.Bahçe derbisinde bir rekoru yaşadı. Taraftarlar kombineler haricinde satışa sunulan biletleri birkaç saatte bitirmişti. 40 bin biletli seyircinin takip ettiği maçta kulübün kasasına 4 milyon TL'nin üzerinde bir hasılat girdi. Son bir haftada yaşanan hareketlenme ile forma satışları da arttı ve kasaya önemli para girdi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Mekan oynatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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