Sosa'dan Trabzonspor açıklaması
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavililerin futbolcu olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu formayla hep birlikte yeni ve basarili bir tarih yazmayı diliyorum" dedi.
"Bugün transfer donemin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarı selamlamak ve bu kulübün %100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve basarili bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018'ini kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum #bizeheryertrabzon."
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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