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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sosa'dan açıklaması

    Sosa'dan <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> açıklaması

    'un Arjantinli futbolcusu , bordo-mavililerin futbolcu olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu formayla hep birlikte yeni ve basarili bir tarih yazmayı diliyorum" dedi.

    Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu 'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
    "Bugün transfer donemin sona ermesiyle taraftarı selamlamak ve bu kulübün %100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve basarili bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018'ini kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum #bizeheryertrabzon."

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:47
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