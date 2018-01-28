Dev maçta puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 2. yarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada goller Burak ve Josef'ten geldi.

TRABZON'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da geçen hafta Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yapıldı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan yeni transfer Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, cezalı Hubocan'ın yerine Uğur Demirok, görev yaptı. Teknik direktör Çalımbay, N'Doye'u yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olcay Şahan'a, Onazi'nin yerine de Kucka'ya forma verdi.





FENERBAHÇE'DE HASAN ALİ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper Potuk, Skrtel'in yerine de Hasan Ali Kaldırım 11'de görev alan isimler oldu. Hasan Ali Kaldırım, ligde 1 hafta, Alper Potuk ise 4 hafta sonra 11'deki forma şansı buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitti. Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel, Neto'nun sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman, stoperde Roman Neustaedter'in yanında Mehmet Topal'ı oynattı. Hasan Ali Kaldırım ise orta alanda göreve yaptı.

İLK YARIDA ORTA SAHA MÜCADELESİ

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, konuk takım önemli pozisyonları yakalayan taraftı. 16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti. 43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Chahechouhe'nun pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

BURAK YILMAZ SAHNEDE

Fenerbahçe, 2. yarıya golle başlıyordu. 48. dakikada orta sahada kullanılan serbest vuruşta İsmail ortaladı, mehmet Topal kafayla topu kçşeye bıraktı ama Onur müthiş bir reaksiyonla gole izin vermedi. Ancak golü bulan ev sahibi Trabzonspor oldu. 58. dakikada Abdülkadir'in ortasında Burak Yılmaz defansın arkasına sarkıp kafayla topu ağlara gönderdi. Bu gol bordo mavili takımın sahasında Fenerbahöe'ye karşı 5.5 yıl sonra bulduğu ilk gol oldu. O golü de Süper Final'de 3-1 Fenerbahçe'nin kazandığı maçta Burak atmıştı.

65. dakikada Trabzonspor, 2. gol fırsatını harcadı. Sosa'nın pasında Burak Yılmaz, Volkan'la karşı karşıya kaldı. Ancak vurmakta gecikince Neudstadter pozisyonu bozdu ve top Volkan'da kaldı.

CEVAP JOSEF'TEN

Fenerbahçe'nin beraberlik golü 84. dakikada Josef'ten geldi. Valbuena'nın ortasında Joesf kafayla skoru 1-1'e getirdi. Sarı lacivertliler böylece ligdeki son 7 golünün 5'ini duran toptan atmış oldu.

Karşılaşma da bu gollerle 1-1 sona erdi. Böylece Fenerbahçe haftayı 37 puanla tamamladı. Trabzonspor ise 31 puanda.