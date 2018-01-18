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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    yatıyor

    <a href="/index/remy?id=7d05150a-0046-41ef-a59e-e63065cf2848" class="" rel="tag">Remy</a> yatıyor
    FIRTINA'nın transferdeki gözdelerinden Loic için Fransız basınından ilginç iddia geldi. Buna göre tecrübeli hücum oyuncusu Las Palmas'tan ayrılacak ancak rotası değil Levante olacak. Bordo-mavililer ise şartları sonuna kadar zorluyor.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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