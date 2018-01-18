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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ‘Mutlu musun Usta?’

    ‘Mutlu musun Usta?’
    'un kupada 'ya elenmesi yerel basında tepkiyle karşılandı. Taka Gazetesi, başkan Muharrem Usta'yı eleştirirek "Mutlu musun Usta?" başlığı attı. Sonnokta, "Atamazsan gol, alamazsın yol" başlığını kullandı. Gazetesi de "Hüsran" başlığıyla çıktı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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