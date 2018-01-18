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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Asla pes etmeyiz

    Asla pes etmeyiz

    Trabzon’un hocası Çalımbay, ikinci yarıda final niteliğinde maçlar oynayacaklarını söyledi. Deneyimli hoca “Hakem son düdüğü çalana kadar maçı bırakmayız” dedi

    Bordo-mavili ekibin teknik direktörü kafasındaki Trabzonspor'u anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı "Takımıma ve oyuncularıma güveniyoruma ama en çok taraftarımıza güveniyorum. Öyle bir Trabzon olmamız gerekiyor ki bunu herkes hissetmeli. Buranın ne kadar zor bir deplasman olduğunu herkes bilmeli. Hakem son düdüğünü çalana kadar maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Asla pes etmeyen bir Trabzonspor olacak" ifadelerini kullandı. Çalımbay, ligde üst sıraları yakalamak için transferin şart olduğunu belirtti.

    'İKİ KİŞİ İYİ DEĞİL'
    Rıza Çalımbay sezon ortasında değil de devre arasında gelse bazı transferlere izin vermeyeceğini söyledi. Çalımbay "Kampta 1-2 arkadaşımızın performansından hiç memnun değilim. En büyük sıkıntım maçlar oynanırken takımın başına gelmek. Mevcut kadronun üzerine koymaya çalışıyoruz. Final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız" diye konuştu.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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