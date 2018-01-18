Asla pes etmeyiz
Trabzon’un hocası Çalımbay, ikinci yarıda final niteliğinde maçlar oynayacaklarını söyledi. Deneyimli hoca “Hakem son düdüğü çalana kadar maçı bırakmayız” dedi
'İKİ KİŞİ İYİ DEĞİL'
Rıza Çalımbay sezon ortasında değil de devre arasında gelse bazı transferlere izin vermeyeceğini söyledi. Çalımbay "Kampta 1-2 arkadaşımızın performansından hiç memnun değilim. En büyük sıkıntım maçlar oynanırken takımın başına gelmek. Mevcut kadronun üzerine koymaya çalışıyoruz. Final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız" diye konuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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