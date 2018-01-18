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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Ya Kamil ya Hubocan

    Ya Kamil ya Hubocan
    Karadeniz Fırtınası'nda sol bek sorunu sürüyor. Emmanuel Mas'ın satılmasının ardından bu bölgede oynayan da sakatlandı. Konyaspor maçında yerini Kamil Ahmet Çörekçi'ye bırakmıştı. Sol stoper ile sol bek arasına atılan toptan yenen gol teknik direktör Rıza Çalımbay'ın canını sıktı. Çalımbay, ligdeki Konya maçında Tomas Hubocan'a da şans tanıyabilir.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
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