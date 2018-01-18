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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da şok detay

    Hugo’da şok detay
    'un geçen sezon 1.6 milyon euro ödeyerek Akhisar'dan renklerine bağladığı Rodallega'nın sözleşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kolombiyalı forvetin "1 milyon 750 bin euro'ya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi. Ancak şu an bu rakama çıkan kulüp yok.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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