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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    1 ay yok

    <a href="/index/mustafa-akbas?id=5399ac3a-9065-49f2-a7ee-27d3f7018a40" class="" rel="tag">Mustafa Akbaş</a> 1 ay yok
    'nda Atiker Konyaspor ile önceki gün oynanan maçta sakatlanan 'ın sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu depar attığı sırada arka adalesinden sorun yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. "Tam 2. yarı başlayacakken bu sakatlık kötü oldu" diye konuştu.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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