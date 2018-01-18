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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ‘Artık lige bakıyoruz’

    ‘Artık lige bakıyoruz’
    Okay Yokuşlu, Atiker 'a elendikleri kupa maçı sonrası üzgün olduklarını söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu "Beklenmedik bir gol yedik. Sonra da iyi kapanan Konyaspor'a karşı zorlandık. Tüm kupalara talip olarak sezona başlamıştık ama elendik. Şimdi tüm gücümüzle 'e odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Okay, Konya'yı ligde mağlup edeceklerini kaydetti.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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