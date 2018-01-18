Novak'ta mutlu son
Bordo-mavililerin hasretle beklediği sol bek bugün Trabzon'da. Karadeniz Fırtınası 2 haftalık görüşmeler sonunda Filip Novak’a kavuştu. Çek sol bek bugün Trabzon’a gelecek 27 yaşındaki yıldız oyuncu için kulübü Midtjylland’a 2 milyon euro bonservis ödenecek. Kendisi de 1.1 milyon euro alacak
Trabzonspor'da sol bek transferinde mutlu sona ulaşıldı... Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu bölgeye takviyeyi ısrarla istemesi üzerine listenin 1 numarasındaki isim olan Filip Novak ile ilk temas 2 hafta önce kurulmuştu. Çek sol bek, bordo-mavili ekibin teklifine "Evet" derken, kulübü Midtjylland ile pazarlıklar ödeme planı üzerindeki küçük pürüzler nedeniyle uzadı. Bordo-mavili idarecilerin yoğun çabası sonrasında dün bu sorunlar da aşıldı ve Filip Novak transferi olumlu şekilde sonuçlandı.
UÇAĞA BİNDİ, MESAJI VERDİ
Filip Novak kendisini Türkiye'ye getiren uçağa bindikten sonra objektiflere böyle poz verdi. Yıldız oyuncu, Trabzonspor'da büyük başarılar elde etmek ve şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyerek oldukça iddialı mesajlar verdi.
ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ
Bordo-mavili kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Filip Novak bugün Türkiye'de olacak. Çek sol bekin transfer detayları da belli oldu. Tecrübeli futbolcu için kulübü Midtjylland'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Sağlık kontrollerinin ardından 2.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak olan Filip Novak da 1.1 milyon euro kazanacak.
Çok tecrübeli
26 Haziran 1990 doğumlu Filip Novak, takımdan ayrılan Emmanuel Mas'ın bölgesi için düşünülüyor. Geçen yıl Midtjylland'da sezon başında sol bekte gördüğümüz deneyimli oyuncu, 9.haftadan itibaren savunmanın ortasında sol stoper olarak görev aldı ve etkili performans sergiledi. Bu periyotta takımıyla yenilgi yüzü görmeyen Novak; yerinde müdahaleleri ve top kazanma özelliğiyle dikkat çekerken, tecrübeli isim Çekya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 7 maçta ilk 11'de yer buldu.
ÇALIMBAY 3 KEZ iZLETTi
Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, menajerler ve scout ekibinden gelen sol bek önerilerini tek tek inceledi. Deneyimli çalıştırıcı, tarzını çok beğendiği Filip Novak'ı izlemesi için bir yardımcısını 3 kez Midtjylland maçına gönderdi. Buradan da olumlu raporlar gelince Çalımbay listenin 1 numarasna onun adını yazdı. Yönetimin de yoğun çabasıyla Novak, Trabzonsporlu oldu.
Yunus Emre SEL
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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