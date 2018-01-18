Novak'ta mutlu son

Trabzonspor'da sol bek transferinde mutlu sona ulaşıldı... Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu bölgeye takviyeyi ısrarla istemesi üzerine listenin 1 numarasındaki isim olan Filip Novak ile ilk temas 2 hafta önce kurulmuştu. Çek sol bek, bordo-mavili ekibin teklifine "Evet" derken, kulübü Midtjylland ile pazarlıklar ödeme planı üzerindeki küçük pürüzler nedeniyle uzadı. Bordo-mavili idarecilerin yoğun çabası sonrasında dün bu sorunlar da aşıldı ve Filip Novak transferi olumlu şekilde sonuçlandı.







UÇAĞA BİNDİ, MESAJI VERDİ

Filip Novak kendisini Türkiye'ye getiren uçağa bindikten sonra objektiflere böyle poz verdi. Yıldız oyuncu, Trabzonspor'da büyük başarılar elde etmek ve şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyerek oldukça iddialı mesajlar verdi.



ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ

Bordo-mavili kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Filip Novak bugün Türkiye'de olacak. Çek sol bekin transfer detayları da belli oldu. Tecrübeli futbolcu için kulübü Midtjylland'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Sağlık kontrollerinin ardından 2.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak olan Filip Novak da 1.1 milyon euro kazanacak.



Çok tecrübeli

26 Haziran 1990 doğumlu Filip Novak, takımdan ayrılan Emmanuel Mas'ın bölgesi için düşünülüyor. Geçen yıl Midtjylland'da sezon başında sol bekte gördüğümüz deneyimli oyuncu, 9.haftadan itibaren savunmanın ortasında sol stoper olarak görev aldı ve etkili performans sergiledi. Bu periyotta takımıyla yenilgi yüzü görmeyen Novak; yerinde müdahaleleri ve top kazanma özelliğiyle dikkat çekerken, tecrübeli isim Çekya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 7 maçta ilk 11'de yer buldu.



ÇALIMBAY 3 KEZ iZLETTi

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, menajerler ve scout ekibinden gelen sol bek önerilerini tek tek inceledi. Deneyimli çalıştırıcı, tarzını çok beğendiği Filip Novak'ı izlemesi için bir yardımcısını 3 kez Midtjylland maçına gönderdi. Buradan da olumlu raporlar gelince Çalımbay listenin 1 numarasna onun adını yazdı. Yönetimin de yoğun çabasıyla Novak, Trabzonsporlu oldu.



Yunus Emre SEL