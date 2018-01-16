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    16 Ocak 2018, Salı
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    "Burak'ın gitmesi mümkün değil"

    "Burak'ın gitmesi mümkün değil"
    'ın takımdan ayrılma durumuyla ilgili olarak ta konuşan Çalımbay, şunları söyledi: "Burak ile basın toplantısını yapmadan önce konuştuk. Cenk Tosun, Everton'a transfer oldu. Beşiktaş'ta çok güzel golleri var. Avrupa'da goller attı. Çok büyük teklif geldi, Everton'a gitti. Türkiye'nin en büyük golcülerinden biri Burak. Maç eksiğine rağmen çok gol attı, süper istikrar yakaladı. Teklif gelmesi normal. Bundan doğal bir şey yok. Ama bizim Burak'ı bırakmaya kesinlikle niyetimiz yok. Burak'a ihtiyacımız var. Buradan gitmesi mümkün değil."
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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