Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...

Bordo-mavililere geldiği günden bu yana beklenen performansı veremeyen ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fabian Castillo, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.





Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Trabzonspor'un Castillo için 5 milyon Euro talep edeceği öğrenildi.

Trabzonspor'da 44 maça çıkan Castillo, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.