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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...

    Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...

    Başkan ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki , takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

    Bordo-mavililere geldiği günden bu yana beklenen performansı veremeyen ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , teknik direktör 'ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı.

    Geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

    Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 'un Castillo için 5 milyon Euro talep edeceği öğrenildi.

    Trabzonspor'da 44 maça çıkan Castillo, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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