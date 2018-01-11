Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki Fabian Castillo, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
Bordo-mavililere geldiği günden bu yana beklenen performansı veremeyen ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fabian Castillo, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Trabzonspor'un Castillo için 5 milyon Euro talep edeceği öğrenildi.
Trabzonspor'da 44 maça çıkan Castillo, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Beni alın
Toplam 3
Yorum
ged 61 200 bine oynayan adama 750 bin verirseniz adam uçarak gelir bide feleği şaşar..abdurrahim solbeki kapatır..menejer oyunlarına gelmeyelim...
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Böyle tempo görmedim!
Toplam 2
Yorum
yanlış transfer fenere kameni çok luzumsuz bir transfer üstelik çok para veriyorlar..oturması için.
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Aykut Kocaman'dan Ekici'ye rest!
Toplam 4
Yorum
kandırmayın bizi ekici muzmin sakat RVP GİBİİİİİİ...
Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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