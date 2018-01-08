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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Moledo’ya kancası

    Moledo’ya PAOK kancası
    Stopere transfer edilmek istenen Panathinaikos'lu için devreye girdi. Yunan ekibinin, Brezilyalı savunmacı için 800 bin euro önerdiği bildirildi. 30 yaşındaki oyuncu için ülkesinden İnternacional'in de pusuda olduğu belirtiliyor. Trabzonspor, Moledo için 500 bin euro teklif etmiş ancak Panathinaikos bu rakamı kabul etmemişti
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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