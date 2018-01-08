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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Eskişehir’in yerine 1461

    Eskişehir’in yerine 1461
    Hazırlık maçı sayısı yeniden ikiye yükseldi. 9 Ocak Salı günü saat 16.00'da Arnavutluk ekibi Luftetari ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, 10 Ocak'ta ise pilot takım 1461 ile oynayacak. İptal edilen maçının yerine ayarlanan maç yine saat 16.00'da başlayacak.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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