;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tempo yükseliyor

    Tempo yükseliyor

    Antalya kampında idmanların dozajı giderek artıyor. Çalımbay dün sabah yapılan kondisyon çalışmasında futbolcuların pestilini çıkardı

    Fırtına'nın Belek kampı tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde dün sabah sıkı bir kondisyon çalışması yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenmanda oyuncuların oldukça yoruldukları gözlendi. İdmana önceki gün sakatlanan Burak Yılmaz dışında tüm futbolcular katıldı. Kampa yeni gelmesine rağmen Sosa direkt olarak takımla çalışırken, istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Üç grup halinde yapılan maçı Bero ve Sosa'nın attığı gollerle pembe yelekli takım kazandı.

    N'Doye bitiremedi
    DAME N'Doye sabah yapılan antrenmanda kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Otele geçen Senegalli oyuncu tedavi oldu. Önceki akşam yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ise iyileşerek takımla birlikte çalıştı.

    Arı gibiler
    Trabzonspor'un kamptaki temposunu anlatmak için 'Arı gibi çalışıyorlar' terimini kullanmak sanırım doğru olur. Zira sabah idmanında 1 saatlik kondisyon çalışmasının ardından yarım saat süren çift kale maçtaki enerji, arzu ve hırsı arının çalışkanlığından başka misalle tarif etmek doğru olmaz. Hatta ilk kez antrenmanı izleyen bir basın mensubu, 'Bu kadar takım takip ettim, ilk kez böyle bir tempo gördüm' yorumunda bulundu. Evet, gerçekten takım çok iyi çalışıyor.
    Hemen her oyuncu forma için savaşıyor. Sakatlıklar oluyor, atışmalar oluyor.
    Bunların hepsinin sahaya yansıması için ise daha da özveri gerekiyor. Ama çalışan, karşılığını alır.

    Yunus Emre SEL
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tempo yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN