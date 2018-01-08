Tempo yükseliyor

Antalya kampında idmanların dozajı giderek artıyor. Çalımbay dün sabah yapılan kondisyon çalışmasında futbolcuların pestilini çıkardı

Fırtına'nın Belek kampı tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde dün sabah sıkı bir kondisyon çalışması yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenmanda oyuncuların oldukça yoruldukları gözlendi. İdmana önceki gün sakatlanan Burak Yılmaz dışında tüm futbolcular katıldı. Kampa yeni gelmesine rağmen Sosa direkt olarak takımla çalışırken, istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Üç grup halinde yapılan maçı Bero ve Sosa'nın attığı gollerle pembe yelekli takım kazandı.



N'Doye bitiremedi

DAME N'Doye sabah yapılan antrenmanda kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Otele geçen Senegalli oyuncu tedavi oldu. Önceki akşam yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ise iyileşerek takımla birlikte çalıştı.



Arı gibiler

Trabzonspor'un kamptaki temposunu anlatmak için 'Arı gibi çalışıyorlar' terimini kullanmak sanırım doğru olur. Zira sabah idmanında 1 saatlik kondisyon çalışmasının ardından yarım saat süren çift kale maçtaki enerji, arzu ve hırsı arının çalışkanlığından başka misalle tarif etmek doğru olmaz. Hatta ilk kez antrenmanı izleyen bir basın mensubu, 'Bu kadar takım takip ettim, ilk kez böyle bir tempo gördüm' yorumunda bulundu. Evet, gerçekten takım çok iyi çalışıyor.

Hemen her oyuncu forma için savaşıyor. Sakatlıklar oluyor, atışmalar oluyor.

Bunların hepsinin sahaya yansıması için ise daha da özveri gerekiyor. Ama çalışan, karşılığını alır.



Yunus Emre SEL