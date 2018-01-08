Tempo yükseliyor
Antalya kampında idmanların dozajı giderek artıyor. Çalımbay dün sabah yapılan kondisyon çalışmasında futbolcuların pestilini çıkardı
N'Doye bitiremedi
DAME N'Doye sabah yapılan antrenmanda kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Otele geçen Senegalli oyuncu tedavi oldu. Önceki akşam yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ise iyileşerek takımla birlikte çalıştı.
Arı gibiler
Trabzonspor'un kamptaki temposunu anlatmak için 'Arı gibi çalışıyorlar' terimini kullanmak sanırım doğru olur. Zira sabah idmanında 1 saatlik kondisyon çalışmasının ardından yarım saat süren çift kale maçtaki enerji, arzu ve hırsı arının çalışkanlığından başka misalle tarif etmek doğru olmaz. Hatta ilk kez antrenmanı izleyen bir basın mensubu, 'Bu kadar takım takip ettim, ilk kez böyle bir tempo gördüm' yorumunda bulundu. Evet, gerçekten takım çok iyi çalışıyor.
Hemen her oyuncu forma için savaşıyor. Sakatlıklar oluyor, atışmalar oluyor.
Bunların hepsinin sahaya yansıması için ise daha da özveri gerekiyor. Ama çalışan, karşılığını alır.
Yunus Emre SEL
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
-
"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
-
Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
-
Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Tempo yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.