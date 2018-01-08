Usta vurdu, Meriç ku rtardı

Kampta olan başkan Muharrem Usta yeşil sahanın güzelliğine dayanamayıp futbola soyundu... Yan sahaya geçerek genel sekreter Gençağa Meriç'in koruduğu kaleye penaltı çekti. Başkan, isabetli şutları ile dikkat çekerken, Meriç de kalecilik yeteneklerini konuşturdu. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da fotoğraf çekti.