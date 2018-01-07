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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Başkanı Usta, Castillo ile özel görüştü

    Trabzonspor Başkanı Usta, Castillo ile özel görüştü

    Antalya'da 2’nci yarı hazırlıklarını sürdüren ’da bugün sabah antrenmanı sonrası barbekü partisi düzenlendi.

    Takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen barbekü partisine, kampa gelen yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör 'ın da yer aldığı barbekü partisinde oyuncular neşeli dakikalar geçirdi.

    USTA'DAN CASTİLLO'YA MORAL KONUŞMASI
    Başkan Muharrrem Usta barbekü partisi sırasında Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ile de bir süre görüştü. Başkan Usta'nın bu görüşme sırasında Castillo'ya moral verdiği ve "İkinci yarıda senden çok şey bekliyoruz. Tüm gücünü ve motivasyonunu sahaya yansıt. Takımın üst sıralara doğru yükselmesinde bize katkı sağla" dediği öğrenildi.

    CENK TOSUN'DAN YUSUF YAZICI'YA AVRUPA MESAJI
    Bu arada 'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı twitterdan Everton'a transfer olan Cenk Tosun için, 'Yolun açık olsun, her zaman gülümsemeye ve başarmaya devam etmen dileğimdir' mesajı yayınladı. Cenk Tosun ise kendi twitter adresinden Yusuf Yazıcı'ya, 'Canım kardeşim benim çok teşekkürler. Senide inşallah Avrupa'nın en büyük takımlarında göreceğimize kuşkum yok, sen sadece böyle devam et' mesajıyla cevap verdi.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:42
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