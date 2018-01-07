Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, izinsiz olarak kampa geç katılan Jose Sosa ve kaleci Esteban Alvarado da yer aldı.

Sosa ve Esteban idmanın tamamında takımla çalıştı.

- Başkan Usta da izledi

Trabzonspor'un idmanını, kulüp başkanı Muharrem Usta, başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.

Gazetecilerle sohbet eden başkan Usta, idman devam ederken yan sahada genel sekreter Meriç'in koruduğu kaleye şut attı.

- N'Doye idmanı tamamlayamadı

Bordo-mavili takımın idmanında oynanan çift kale maçta bir pozisyon sonrasında kalçasında ağrı hisseden golcü oyuncu Dame N'Doye idmanı tamamlayamadı.

N'Doye, antrenmanın bitimine kısa bir süre kala soyunma odasının yolunu tuttu.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

- Öğretmenlerden ziyaret

Bordo-mavili takımın antrenmanını Antalya'da bulunan Trabzonlu öğretmenler de izledi.

Öğretmenler, idman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verdi ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.