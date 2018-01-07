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    07 Ocak 2018, Pazar
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    İki isim kampa katıldı

    İki isim kampa katıldı

    'da kampına mazeretsiz olarak geç kalan ve kampa katıldı. İki futbolcu da sabah antrenmanında takımla çalıştı.

    İkinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam eden 'da eksik olan isimler de kampa katıldı. Kampa mazeretsiz olarak geç kalan ve , sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Çalışmayı Başkan ve yöneticiler de takip etti. Düz koşuyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. , antrenman sırasında bir süre Başkan 'yla sohbet ederken ardından kurmaylarıyla birlikte futbolcularla aynı anda top kapma çalışması yaptı.

    Bordo-mavililer hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:03
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