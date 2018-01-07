Burak Yılmaz şoku
Çift kalede Abdülkadir’le girdiği ikili mücadelede sakatlanan golcü oyuncuya MR çekilirken, sağ diz arka dış köşede 1. derece yaralanma tespit edildi
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Rıza Çalımbay bu gelişme sonrası idmanı bitirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Antalya'da bu sabah sağ dizinden sakatlanan Burak'a çekilen MR sonucunda sağ diz arka dış köşede (posterolateral) 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" denildi.
Volkan Şen'den AEK'ya ret gözden çıkarılan Volkan Şen, AEK'dan gelen teklifi reddetti. Yunan basını, AEK'nın tecrübeli oyuncuya 750 bin euro'dan 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini, Volkan Şen'in ise 1.5 milyon euro istediğini yazdı. Bunun üzerine transferin gerçekleşmediği dile getirildi.
Daha iyisi alınmalı
Mas'a uzun süredir çeşitli teklifler geldiği konuşuluyordu. İdeal olanı; izlenmiş, beğenilmiş, bulunmuş bir ismin şimdilerde Trabzonspor kampında arz-ı endam etmesi gerekiyordu. Ama yok.. Trabzonsporlular bekliyor, o bölge acilen takviye diye bağırıyor... Rıza Çalımbay Sakıp'ı istiyordu ama bir anda o mevzu kapandı. Yükselen tepkisel sosyal medya mesajlarının bu gündemden kalkışta etkili olduğunu düşünüyorum. Teknik adamın isteğine herkes saygı duymalıydı... Şimdi daha iyisi alınmak zorunda. Sadece Mas'tan değil Mustafa Akbaş'tan da iyisi...
Mini yorum Olcay Çakır
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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