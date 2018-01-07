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    07 Ocak 2018, Pazar
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    geri döndü

    Trabzonspor geri döndü
    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Tofaş91-83 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Günün diğer sonuçları: P.Karşıyakaİstanbul BBSK: 84-76, Dİ Büyükçekmece- M.Uşak: 74-84.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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