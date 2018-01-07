;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yabancılar ayrı çalıştı

    Yabancılar ayrı çalıştı
    Tatilden dönen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega da çalışmalara başladı. 7 oyuncu takıma geç katıldıkları için arkadaşlarından ayrı olarak yan sahada koşu yaptılar.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yabancılar ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN