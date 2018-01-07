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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Trabzon'da sakatlık krizi

    Trabzon'da sakatlık krizi

    Antalya'da kamp yapan 'da 'ın ardından da sakatlık yaşadı.

    Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği akşam antrenmanını, kulüp başkanı , başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.

    Başkan Muharrem Usta, yöneticiler ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, idman öncesinde bir araya gelerek transfer hakkında toplantı yaptığı öğrenildi.

    Mustafa Akbaş sakatlandı
    'un akşam antrenmanında savunma oyuncusu , sakatlık geçirdi.

    Mustafa Akbaş, pas çalışması sırasında Abdülkadir Ömür ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içinde tedavisi yapılan Mustafa, çift kale maçta yer aldı ancak karşılaşmanın son bölümünde kendini tekrar yere bıraktı.

    Sol bacağı sargıya alınan Mustafa Akbaş, antrenmanın bitmesine kısa bir süre kala, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.

    Burak iki hafta yok
    Bu arada sabah antrenmanında Abdülkadir ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 'ın, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Bordo-mavili ekipte, sabah antrenmanında takımdan ayrı çalışan Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo ise idmanda takımla çalıştı.

    İzinleri sona ermesine rağmen henüz kampa katılmayan ve Esteban Alvarado, antrenmanda yer almadı.

    Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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