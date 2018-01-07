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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Başkan Usta kampa geldi

    Başkan Usta kampa geldi
    Başkan dün kampa geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşen Usta, akşam idmanını da izledi. Usta'nın transferdeki gelişmeler hakkında 'a bilgi verdiği öğrenildi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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