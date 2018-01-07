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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Eskişehir maçı iptal, rakip Luftetari

    Eskişehir maçı iptal, rakip Luftetari
    Bordo-mavili takımın kampta oynayacağı hazırlık maçının programı netleşti. Fırtına, 9 Ocak'ta saat 16.00'da Arnavutluk takımı Luftetari ile karşılaşacak. Maça otelin yanındaki sahada yapılacak. Eskişehirspor ile oynanması planlanan maç ise iptal oldu.

    Alkışlar Çalımbay'a
    Açma germe hareketleri sonrasında minyatür kale yapılması bekleniyordu. Ancak ve yardımcıları çift kale maç talimatı verdi. Bu karardan memnun kalan oyuncular, Çalımbay'ı alkışladılar
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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