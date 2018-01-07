Eskişehir maçı iptal, rakip Luftetari
Alkışlar Çalımbay'a
Açma germe hareketleri sonrasında minyatür kale yapılması bekleniyordu. Ancak Rıza Çalımbay ve yardımcıları çift kale maç talimatı verdi. Bu karardan memnun kalan oyuncular, Çalımbay'ı alkışladılar
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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