Ligin favorisi yok
Bordo-mavili teknik adam, “Avantaj Medipol Başakşehir’de, çünkü liderler... Ancak kapanmayacak puan farkı yok. İyi bir istikrar yakalayan takım ligi götürebilir” dedi
Hedeflerinin öncelikle Ziraat Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Çalımbay, "Atiker Konyaspor'la final niteliğinde bir maç oynayacağız. İlk maçta bu işi bitirmemiz gerekiyordu, önemli pozisyonlar yakaladık ama olmadı. Az şans bulan arkadaşlarımızı kullanmak istedik o maçta. Ancak istemediğimiz bir skor oldu. İkinci maçta en iyi iyi kadromuzla sahada olacağız" dedi.
F.BAHÇE'Yİ YENMELİYİZ
Ligin de önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay şöyle devam etti: "Fenerbahçe derbisini mutlaka kazanmamız gerekiyor. Büyük maç olduğu için önemli. Ama öncelikle Konyaspor maçlarını kazanıp bu karşılaşmaya moralli çıkmalıyız. Bir puan hedefi belirlemedik. Tek tek maçlara bakacağız. Kafadaki maçları kazanmak gerekiyor ki, puan hesabı yapılabilsin. Sahamızda oynayacağımız maçları iyi bitirmemiz gerekiyor."
Yunus Emre SEL
Sakıb ile Maicon'u istedik
"İki transfer yapacağız. Antalyaspor'dan Sakıb'ı ve Maicon'u istedik. Maicon'u veremeyeceklerini söylediler. Uzaktan yabancı oyuncu almaktansa, çok da iyi oyuncu olduğuna inandığım Sakıb'ı isterim. Sol bekte Mustafa'ya güveniyorum. Solak bir hücum oyuncusu almak istiyoruz. Şartlar uygun olursa kadromuza katacağız."
Mas kendisi ayrıldı
"Oyuncu almadan, oyuncu gönderme taraftarı değilim. Ancak Mas ailesinden kaynaklı olaylardan dolayı gitmek istedi. 'Trabzon'da kalırsam verimli olamam' dedi. Biz de müsaade ettik. Volkan Şen ile Bongonda'yı kampa almamak ise benim kararım. Şans veremiyorduk. Oynamak istiyorlardı. Ben de 'İstedikleri yere gidebilirler' dedim."
Esteban&Sosa ceza alacak
"Yabancı arkadaşlarımıza daha fazla izin verdik ancak kampa vaktinde gelin dedik. Annesi rahatsız olduğu için izin isteyen Onazi bile yerli arkadaşların geldiği 4 Ocak'ta burada oldu. Dün herkesin burada olması gerekiyordu. Esteban ve Sosa gelmedi. Yönetimin vereceği cezayı çekecekler. Ceza önemli değil, önemli olan bütün takım buradayken, diğer arkadaşların gelmemesi problem."
Ocak'ta transfer yapmak zor
"DEVRE arası, en zorlandığınız transfer dönemi. Ya kiralık bulmanız gerekiyor ya da çok para vermeniz. Örneğin Cenk Tosun, Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden birisiydi ve Everton almak için rekor bir ücret ödedi. Şu an takip ettiğimiz 100'e yakın oyuncu var. Lig başlamadan hatta kupa maçından önce 2 oyuncu almak istiyoruz."
Kamp bize iyi gelecek
"Geldikten sonra iyi bir grafik yakaladık. Önce takım içindeki sıkıntıyı hallettik. Saha içi ve dışında çok küçük problemler kaldı. Bu kamp bize iyi gelecek. Trabzonspor başarıya aç bir camia. Sezon başında gelseydik daha farklı olabilirdi. Şimdi
hedefimiz başarıyı yakalamak olacak."
MALATYA MAÇINA ÜZÜLDÜM
Rıza Çalımbay, en üzüldüğü maçın deplasmanda 1-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçı olduğunu belirterek, "2 gün çalıştık, Malatya'ya gittik. Eğer ben göreve geldikten 2 hafta sonra Malatya'ya gitseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık." dedi.
1461'den Savaş'ı alabiliriz
"Altyapı benim için çok önemli. 1461 de dahil bütün hocalarla konuşuyoruz. Antalya'da çok kalmayacağımız için U21'den 2 arkadaşımızı getirdik. 1461'den Savaş'ı çağırabiliriz. Kısa bir dönem olduğu için altyapıyla çok ilgilenemedik. Kendim de altyapıdan yetiştim. Oradaki oyuncuların neler düşündüğünü çok iyi biliyorum."
Burak kendini çok geliştirdi
"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür çok önemli oyuncular... Ben maçlara çıkarken Burak Yılmaz'a 'Yusuf sende, kontrol sende' diyorum. 'Merak etme hocam' diyor. Burak eski Burak değil. Kendisini inanılmaz geliştirmiş. Burak'ın bizim dışımızda yabancı bir antrenörü daha var. Kendisini zinde tutuyor. Genç arkadaşlarımıza örnek oluyor."
Taraftar bizim için çok çok önemli. En çok ihtiyacamız olan şey. İkinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onlarla bütünleşip başarılı olacağız.
Uzun vadeli kontrata inanmıyorum. 5 yıllık imza atsan ne olacak? 2. yarı ummadığınız şeyler olursa kalabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Başkan mı duracak arkanızda?
Kamplarda Antalya Yunus Emre Sel
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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