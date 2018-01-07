Mas teşekkür etti
Trabzonspor'dan Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas, camiaya teşekkür etti.
Arjantinli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından İspanyolca ve Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:11
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