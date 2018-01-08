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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    partisi

    Barbekü partisi
    KAMPTA dün partisi düzenlendi. Otelin bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona başkan Muharrem Usta ve yöneticiler de katıldı. Oyuncular hem güneşli havada stres attı hem de pişirilen etlerden bol bol yiyerek, güç depoladı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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