Çalımbay'dan 2 oyuncuya ceza yolda

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Takıma ligin ortasında gelen bir teknik direktör olarak sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, "Geldikten sonra 1-2 hafta bocaladık. En üzüldüğüm maçlardan birisiydi Yeni Malatyaspor. Takımımızı daha iyi tanımak için zaman gerekiyordu. Milli maç arası çok kısaydı. Milli maç arası için hemen Antalya'ya geldik. Devre arası kampı bizim için çok iyi olacak demiştik. Uzun süre bir arada olarak çalışacağız. Bu nedenle bu ara bizim için çok önemli. 2 arkadaşımız hariç takımımızın hepsi buraya geldi. Gelmeyen arkadaşlarla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Saha içi ve saha dışı çalışma programlarımızı yaptık. Hazırlık maçlarımız var" diye konuştu.



"MAS'I GÖNDERME TARAFTARI DEĞİLDİK AMA GİTMEK İSTEDİ"

Trabzonspor'dan ayrılan Mas'ı gönderme taraftarı olmadıkların söyleyen Çalımbay, Mas'ı gönderme taraftarı değildik. Oyuncu almadan, oyuncu gönderme taraftarı değildim. Ancak Mas'ın gitmek istemesi, ailesinden kaynaklı olaylardan dolayı gitmek istemesi bunda etken oldu. En de Mas'la konuştum, iyi karar vermesi gerektiğini söyledim. Kendisi gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Eğer Trabzon'da kalırsam verimli olamam dedi. Biz de yönetimle ve başkanla konuşarak müsaade ettik. Diğer transferlerle de uğraşıyoruz. Devre arası, en çok zorlandığınız transfer dönemidir. Mesela oynayan bir oyuncuyu istiyorsanız, çok para vermeniz gerekiyor. Örneğin, Cenk Tosun, Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden birisiydi ve Everton bu oyuncuyu almak için rekor bir ücret ödedi. Transfer için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Lig başlamadan, hatta kupa maçı başlamadan en az 2 oyuncunun gelmesini sağlayacağız" dedi.



"ALTYAPIYLA HER ZAMAN İLGİLENİYORUZ"

Altyapıdaki oyuncuların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Altyapıyla ilgili her türlü iletişimimiz mevcut. 1461 de dahil bütün hocalarla konuşuyoruz. Burada çok fazla kalmayacağız, kupa maçları nedeniyle. U21'de 2 arkadaşımızı getirdik, 1461'den Savaş'ı çağırabiliriz. Kadromuz geniş. Kısa bir dönem olduğu için altyapıyla çok ilgilenemedik. Bizim için altyapı çok önemli. Her an oyuncu alabileceğiz takımımız A2 takımımız ama 1461'den her an oyuncu alamayız. Altyapıdaki oyunculara çok önem veririm. Kendim de altyapıdan yetiştim. Oradaki oyuncuların neler düşündüğünü çok iyi biliyorum" diye konuştu.



"BONGONDA VE VOLKAN ŞEN'E İZİN VERDİK"

Bongonda ve Volkan Şen'in kamp kadrosunda olmadığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili olarak bu 2 oyuncu kadroda yok. Oynamayan oyuncularla ilgili olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu 2 oyuncuya istediğimiz gibi şans veremiyorduk. Oynamak istiyorlardı ve ben de yönetime, oynamak istedikleri yere gidebilirler dedi. Antalyaspor'dan Sakıb'ı istedik. Maicon'u biz getirmiştik Antalyaspor'a. Şimdi transfere ihtiyacımız var. Uzaktan yabancı oyuncu almaktansa, çok da iyi oyuncu olduğuna inandığım Sakıb'ı isterim. Antalyaspor'un rızası olmadıktan sonra bizim oyuncuyu alma şansımız yok. Ben yönetimle görüştüm, bırakabilirseniz biz alırız dedim. Maicon'la ilgili görüştük ama vermeyeceklerini söylediler" dedi.







"KONYASPOR MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Hedeflerinin öncelikle kupa olduğunu söyleyen Çalımbay, "Hedefimiz öncelikle kupa. Konyaspor'la final maçı niteliğinde bir maç oynayacağız. İlk maçta bu işi bitirmemiz gerekiyordu. Önemli pozisyonlar yakaladık ancak olmadı. Az şans bulan arkadaşlarımızı kullanmak istedik bu maçta ancak istemediğimiz bir skor oldu. Ligde oynayacağımız maçları çok iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Konyaspor maçıyla bizim sezona yeniden başlamamız gerekiyor. Geldiğim dönemde iyi bir grafik yakaladık. Konyaspor hem kupa hem lig maçlarımız var. Saha içi ve dışında çok küçük problemler kaldı. Disiplin açısından da yapacaklarımız var. İkinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Hem lige hem kupaya iyi başlamamız gerekiyor. Bütün maçlara en iyi kadromuzla çıkacağız. Kupa da, lig de çok önemli" açıklamasında bulundu.



"SOSA VE ESTEBAN, YÖNETİMİN VERECEĞİ CEZAYI ÇEKECEK"

İlk yarı bitimiyle kamp planını yaptıklarını söyleyen Çalımbay, "Yabancı arkadaşlarımıza daha fazla izin verdik. Ben o gün, herkes verilen tarihte burada olacak dedik. İşi olan isimler için de Konyaspor maçında oynamasın ve kampa vaktinde gelsin dedik. Sadece annesi rahatsız olan Onazi izin istedi. Biz de kendisine izin verdik. Onazi de yerli arkadaşların geldiği tarih olan 4 ocakta burada oldu. O yüzden herkesin dün herkesin burada olması gerekiyordu. Esteban ve Sosa yönetimin vereceği cezayı çekecek. Ceza önemli değil, önemli olan bütün takım buradayken, diğer arkadaşların gelmemesi problem. Yoksa ceza verseniz ne olacak, vermeseniz ne olacak. Biz bir savaşa gireceğiz ve bunun şakası yok. Eğer çok önemli bir durumunuz varsa, buradaki arkadaşlarımızı arayıp bilgi verirsiniz. Ancak böyle bir durum da yok ve bunun cezasını çekeceksiniz" diye konuştu.



"UZUN SÜRELİ KONTRATIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Yönetimle yeni kontrat yapıp yapmayacağıyla ilgili konuşan Çalımbay "Ben kontratın üzerinde hiç durmuyorum. İstediğimiz anda kontrat yapabiliriz. Önemli olan başarıyı yakalamak. Ben buraya gelirken kontratımı 2 yıl istedi yönetim ama ben istemedim. Bu seneyi geçirelim, gerisi kolay. Benim için en önemli nokta ikinci yarıda oynayacağımız kritik maçlar. Bunların telafisi yok. Önemli olan bunlar. Burada 5 yıllık imza atsan ne olacak. İkinci yarıda ummadığımız şeyler olursa kalabileceğinizi mi sanıyorsunuz. Sözleşmenin kaç yıllık olduğu teferruat. Ben 3, 5 yıllık imzalara inanmıyorum. Başkan mı duracak arkanızda, yönetim mi? Antalya'ya ve Kasımpaşa'ya attım 1 yıldan fazla süreli imzalar ve sonrası kötü oldu. Ben imzaların üzerinde durmuyorum. Trabzonspor'un başarısı için çalışıyorum. Ben uzun soluklu imzayı sadece Milli Takım'a atarım, ona da ömür boyu atarım" açıklamasında bulundu.



"BURAK ESKİ BURAK DEĞİL, KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

Yusuf ve Abdülkadir'in çok önemli oyuncular olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, Ben maçlara çıkarken Burak'a Yusuf sende, kontrol sende diyorum. Merak etme hocam diyor. Burak eski Burak değil. Kendisini inanılmaz geliştirmiş. Burak'ın bizim dışımızda yabancı bir antrenörü daha var. Kendisini zinde tutuyor. Genç arkadaşlarımıza örnek oluyor" dedi. Transfere ihtiyaçları olduklarını söyleyen Çalımbay, "Şu anda transfere ihtiyacımız var. Kesin forvet almamız gerekiyor. Orada da sıkıntımız yok. Ben Mustafa'ya sonuna kadar güveniyorum. Özelikle solak bir hücumcu almak istiyoruz. Hem lig hem kupada gittiğimiz zaman mutlaka transfere ihtiyacımız var. Bu kadrodan kolay kolay giden olmaz. Şartlar uygun olursa kadromuza katmak isteriz" dedi. 9 ve 11 ocak'ta hazırlık maçlarının olduğunu söyleyen Çalımbay, Antalya kampında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyerek, "Her şey çok çok iyi. Bunun üzerine koymamız gerekiyor. Kısa da olsa bu kampı hazır şekilde tamamlayıp Trabzon'a dönmemiz gerekiyor. En çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Onlarla bütünleşeceğiz ve başarılı olacağız" diye konuştu.







"TRANSFERDE SIKINTILAR YAŞAYABİLİYORUZ"

Transfer konusunda devre arasında sıkıntılar yaşayabildiklerini söyleyen Çalımbay, "Kiralık oyuncu bulmamız gerekiyor ya da bonservisinin yüksek olmaması gerekiyor. Şu anda listemizde 100'e yakın futbolcu var, canlı seyrettiğimiz isimler var. Başkan olsun, biz olalım İstanbul'da her gün toplantı yaptık. Ancak maalesef bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ne olursa olsun lig başlamadan 2 oyuncu almamız gerekiyor" dedi. Bugüne kadar sıkıntılı takımlarda göreve başladıklarını da ifade eden Çalımbay, "Sıkıntılı takımlarda krizi çözebiliyorsunuz. Trabzon'da saha içinde bir kriz var ama bana göre bu kriz saha dışında. Bunu çözdüğünüz zaman saha içini de çözüyorsunuz ama buradaki durumu halletmek çok zor olduğu için bir öncelikle saha içini düzeltmek için hareket ettik. 2 gün çalıştık, Malatya'ya gittik. Eğer ben göreve geldikten 2 hafta sonra Malatya'ya gitseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Sonrasında oyuncularla tek tek görüştük ve takım içindeki problemleri çözdük. En önemli sıkıntı oynamayan oyunculardı. Bazı arkadaşlarımızı motive edebildik ama bazılarını edemedik. Trabzonspor çok büyük bir camia ve büyük bir futbol kenti. Başarıya da aç bir camia. Sezon başında gelseydik belki daha da farklı olabilirdi. Şimdi bizim hedefimiz başarıyı yakalamak. Malatya maçından sonra kupa maçımız ve arkasından Galatasaray maçımız vardı. Galatasaray'ın en iyi dönemiydi ve o gün mükemmel oynayarak kazandık. Bunda en önemli etki de taraftardı. Biz orayı sadece Rıza Çalımbay ve ekibiyle değiştirmedik. Futbolcuların katılımı ve taraftarın gücü bunda en büyük etkendi. Saha içi ve dışı eksikleri gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"LİGDE AVANTAJLI TAKIM YOK"

Ligdeki yarışın çok iddialı geçtiğini söyleyen Çalımbay, "Bence avantaj Başakşehir'de çünkü lider durumdalar. Ama bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ligin ikinci yarısı inanılmaz çekişmeli geçecek. Herkes birbirine yakın. Sezon başında Galatasaray için çok iddialı konuşuldu sonra teknik direktör değişikliğine gittiler. İyi bir istikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. Ligin bu sene kesinlikle favorisi yok" dedi. Bütün maçların kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim için bütün maçlar çok önemli. Ama Fenerbahçe maçına kadar bizim bir kere Konyaspor maçlarını kazanıp bu maça moralli çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Büyük maç olduğu için çok önemli. Galatasaray maçında olduğu gibi kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapan bir Trabzonspor olacaktır" dedi. Çalımbay son olarak puan hedefi belirlemediklerini söyleyerek, "Tek tek maçlarımıza baktık. Zaten öyle maçlar oynayacağız ki, buraları geçersek puan hedefi koyabiliriz. Kafadaki maçları kazanmak gerekiyor ki, ardından puan hesabı yapılabilsin. Sahamızda oynayacağımız maçları çok çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.