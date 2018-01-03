 Taraftarı mest etti – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Taraftarı mest etti

    Taraftarı mest etti
    SEZON başında Fransa'nın Marsilya kulübünden kiralanan Tomas Hubocan, Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle kendini göstermeye başladı. 54 yaşındaki hocanın asıl yeri olan stoperde görev vermeye başladığı 32 yaşındaki oyuncu, performansıyla alkış aldı. 'un oynadığı maçlarda kalesini de gole kapatan bordo-mavililer 5 maçta 2 gol yerken, oyuncunun yükselen performansı taraftarları da mest etti.

    EN BAŞARILISI KİM ?
    Sosyal medyadan yapılan anketlerde Hubocan, en başarılı savunmacı seçildi. Mustafa, Uğur, Durica ve Hubocan'ın yer aldığı ankette "İlk yarıda hangi oyuncunun performansı daha iyiydi?" sorusu taraftarlara yönlendirilirken, oyların büyük bir çoğunluğunu Hubocan aldı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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