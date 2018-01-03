Taraftarı mest etti
EN BAŞARILISI KİM ?
Sosyal medyadan yapılan anketlerde Hubocan, en başarılı savunmacı seçildi. Mustafa, Uğur, Durica ve Hubocan'ın yer aldığı ankette "İlk yarıda hangi oyuncunun performansı daha iyiydi?" sorusu taraftarlara yönlendirilirken, oyların büyük bir çoğunluğunu Hubocan aldı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 9
Yorum
Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 10
Yorum
sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
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