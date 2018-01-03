 Burak fırtınası – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Burak fırtınası

    Burak fırtınası
    Karadeniz ekibinin süper starı , kariyerindeki ikinci baharı yaşıyor. 32 yaşındaki gol makinesi, 'in ilk yarısında 14 gol atarak Süper Lig'in ilk devresinde skora en çok katkı yapan Türk oyuncu oldu. 14 maça çıkan ve zirvede yer alan Burak'ı, 7 gol 5 asistle 12 gole katkı veren Osmanlısporlu Serdar Gürler ve 9 golle 'dan takip etti. 'da 2011-12 sezonunda attığı 32 golle gol kralı olan, aynı dönemin ilk yarısında 16 kez rakip fileleri havalandıran Burak'ın bu performansı "Yeni bir rekor mu geliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Krallık yarışında zirvede yer alan tecrübeli futbolcu, 2012-13 sezonunun ilk yarısında 9, toplamda 30 maçta 24; 2013-14 sezonunun ilk yarısında 10, toplamda 32 maçta 16; 2014-15 sezonun ilk yarısında 10, toplamda 28 maçta 16; 2015-16 sezonun ilk yarısında 7, toplamda 15 maçta 9 gol atmıştı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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