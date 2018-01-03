 7 yılın en skoreri – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    7 yılın en skoreri

    7 yılın en skoreri
    Ligin ilk yarısında rakip fileleri 33 kez havalandıran Fırtına, son 7 sezonun da en golcü performansını sergiledi. En son yine 2010-11'de ilk 17 hafta itibariyle 40 gol atma başarısı gösteren , 2011- 12'de 24, 2012-13'te 19, 2013-14'te 25, 2014-15'te 32, 2015-16'da 22 ve 2016- 17'de 14 gol kaydetmişti.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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