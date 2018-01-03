 Bongonda, Deportivo yolcusu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    , yolcusu

    Bongonda, Deportivo yolcusu
    Ayrılmak isteyen , La Liga ekibi de La Coruna'yla temas halinde. Bordo-mavili kulüple kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Bongonda'nın İspanyol ekibi ile anlaştığı ancak ile durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle transferinde belirsizlik olduğu öğrenildi. Bu sezon 3'ü Türkiye Kupası, 3'ül ig maçı olmak üzere 6 maçta forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu 2 de gol attı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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